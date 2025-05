Referedum dell’8 e 9 giugno il Pd presenta una interrogazione contro il silenzio della Rai | Il servizio pubblico non faccia propaganda

Il PD ha presentato un'interrogazione contro il silenzio della RAI in vista del referendum dell'8 e 9 giugno, chiedendo che il servizio pubblico non si faccia strumento di propaganda. In un'Aula deserta, il tema delle consultazioni elettorali torna a occupare il dibattito politico, sollevando interrogativi sulla correttezza dell'informazione.

In una giornata scarica di appuntamenti istituzionali e in cui gli scranni della Camera dei deputati sono praticamente vuoti, in Aula si torna a parlare di materia elettorale. Al centro del dibattito c’è il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”, che riguarda i prossimi appuntamenti elettorali: le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio e i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno. Banchi vuoti, una discussione lampo – durata appena una ventina di minuti – che si intreccia con il tema politico della giornata: il silenzio che circonda i cinque quesiti referendari, promossi da sindacati e partiti di opposizione. Secondo il centrosinistra, la Rai non starebbe garantendo un’adeguata copertura informativa. Un silenzio che l’opposizione non esita a definire «un gravissimo boicottaggio», attribuito a «scelte deliberate dai piani alti di Palazzo Chigi». 🔗Leggi su Open.online

Approfondimenti da altre fonti

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame - L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Scoperto pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, in disintegrazione: perde l'equivalente dell'Everest ogni 30 ore - Continuando a disintegrarsi con questa velocità, svanirà completamente nel giro di 1 o 2 milioni di anni E' stato scoperto un pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, che si sta disintegrando e perde l'equivalente del Monte Everest ogni 30 ore. Se continua a dissolversi con 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Sanità, Palermo capitale dell’infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “Professionisti della salute”, si terrà al... 🔗Leggi su palermotoday.it

Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno: informazioni utili; Fac-simile schede di voto referendum popolari 8 e 9 giugno 2025; Perché ai referendum sarà difficile raggiungere il quorum; La nostra posizione sui referendum del 8 e 9 giugno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Referendum 8 e 9 giugno, per cosa si vota: i quesiti spiegati - Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per la validità dei referendum abrogativi è necessario raggiungere il quorum, garantito solo quando avranno votato il 50% + ... 🔗tg24.sky.it

Referendum 8-9 giugno su cittadinanza e lavoro: guida ai 5 quesiti - Referendum 8-9 giugno: al voto su cittadinanza e lavoro. Cinque quesiti per cambiare leggi su licenziamenti, contratti e diritti civili. 🔗vocidicitta.it

Referendum 2025: cosa sapere in vista dell'8 e 9 giugno - Il weekend dell'8 e 9 giugno si andrà a votare per il referendum abrogativo sul jobs act scopriamo cosa sapere in questa tornata elettorale. 🔗notizie.it