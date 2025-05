Reddito di povertà | Una misura solo per pochi una manifestazione il 29 maggio

Il reddito di povertà, previsto per pochi, diventa simbolo di un'ingiustizia sociale, alimentando il malcontento tra i siciliani. La manifestazione del 29 maggio, promossa da Tony Guarino, presidente del Movimento del popolo siciliano, denuncia le promesse inattuate del presidente regionale Renato Schifani, che rischiano di lasciare quasi 100 mila siciliani senza supporto.

Ennesima ingiustizia sociale da parte del presidente della Regione, Renato Schifani. "Nella creazione di questo Reddito di povertà -dichiara così Tony Guarino presidente del Movimento del popolo siciliano e dell'associazione La Sicilia per i siciliani - un vero bluff quasi 100 mila siciliani in. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Reddito di povertà: "Una misura solo per pochi", una manifestazione il 29 maggio

