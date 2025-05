Reddito di libertà ripartono le domande | a chi spetta il contributo per le vittime di violenza

A partire da oggi, le donne vittime di violenza possono nuovamente presentare domanda per il Reddito di Libertà, un prezioso contributo che supporta l'autonomia abitativa. Il sostegno sarà accessibile tramite i Comuni, dove è avvenuta la presa in carico delle beneficiarie. Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate per il 2025.

Roma, 12 maggio 2025 – E’ di nuovo possibile fare richiesta per il Reddito di libertà, il contributo economico destinato a sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza. Le domande dovranno essere inoltrate attraverso i Comuni - nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere dalla residenza o domicilio - utilizzando il modulo specifico disponibile nella sezione ‘Moduli’ del sito dell’Inps. L’accoglimento sarà determinato sulla base delle risorse regionali e dell’ordine cronologico di presentazione.Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Reddito di libertà, ripartono le domande: a chi spetta il contributo per le vittime di violenza

