Realizzazione gasdotto Tap arriva la sentenza | assolti tutti gli imputati

La vicenda giudiziaria legata alla realizzazione del gasdotto Tap si chiude con una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati. La decisione è stata presa in seguito alla prescrizione di un capo d’accusa riguardante l'assenza di un'autorizzazione, segnando un epilogo significativo in un processo caratterizzato da tensioni e polemiche.

LECCE – Assoluzione: è questo l’epilogo della complessa e travagliata vicenda giudiziaria legata alla Realizzazione del gasdotto Tap.La sentenza, che ha stabilito il non doversi procedere per intervenuta prescrizione solo per un capo d’accusa inerente l’assenza di un’autorizzazione. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Realizzazione gasdotto Tap, arriva la sentenza: assolti tutti gli imputati

Tap, tutti assolti (e prescritti) gli imputati per la realizzazione del gasdotto a Melendugno - Tutti assolti o prescritti. Il Tribunale di Lecce ha chiuso così la vicenda della costruzione del gasdotto Tap che collega l’Azerbaijan e l’Italia, con approdo a Melendugno, ed è ormai operativo da qualche anno. A sollecitare buona parte delle assoluzioni era stata la stessa procura, rappresentata dal pubblico ministero Alessandro Prontera, con richieste di pene minori solo per 8 dei 19 imputati – tra manager, imprenditori, tecnici e la stessa società che aveva costruito l’opera – e solo per il reato di inquinamento ambientale. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

"Verso la realizzazione del Parco Nord, con la rinuncia a una parte dell'area": arriva l'ok in aula - Via libera allo stralcio di alcune particelle - pari a 2mila 490 metri quadrati - facenti parte dell’area destinata alla realizzazione del Parco Nord. Nella seduta consiliare di giovedì 27 marzo, con 16 voti a favore e uno contrario, è stata approvata la delibera numero 39, che prevede di... 🔗Leggi su ilpescara.it

Tap, tutti assolti per la costruzione del gasdotto - Le accuse erano, a vario titolo, di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale 🔗Leggi su ilgiornale.it

