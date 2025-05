Real Sociedad-Celta Vigo martedì 13 maggio 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici I Galiziani sognano il colpo ad Anoeta

Il Celta Vigo sta dimostrando una determinazione crescente nel mirare ai palcoscenici europei. Sabato scorso, il team galiziano ha offerto ai suoi tifosi un'impresa spettacolare, battendo il Siviglia per 3-2 nonostante un'espulsione che ha complicato la partita. Con una prestazione che ha esaltato l'orgoglio locale, Iago Aspas e compagni continuano a sognare una qualificazione che sembra sempre più alla loro portata.

