Real Madrid Xabi Alonso arriva subito | in panchina già al Mondiale per Club

Il Real Madrid si prepara a un cambio radicale sulla panchina, con Xabi Alonso pronto a sostituire Carlo Ancelotti in partenza per la nazionale brasiliana. Secondo quanto riportato da Marca, il club madrileno ha deciso di non optare per una gestione a interim, puntando su Alonso per guidare la squadra nel prossimo Mondiale per club e avviare così un nuovo progetto.

Nessuna gestione a interim dopo l’addio di Carlo Ancelotti, in rotta verso la nazionale brasiliana, sarà Xabi Alonso a guidare il RealMadrid durante il prossimo Mondiale per Club. Lo scrive Marca, secondo cui l’intenzione del Club blanco è quella di avviare subito il nuovo progetto, affidato all’ex tecnico del Bayer Leverkusen.Marca: XabiAlonso allenerà il RealMadrid nel Mondiale per ClubNessuna paura, dunque, di affidarsi a un giovane allenatore in vista del prestigioso torneo in programma in estate negli Stati Uniti, dotato di un montepremi da 150 milioni di euro. La decisione di puntare subito su Alonso sarebbe maturata la scorsa settimana, quando si vociferava di una possibile gestione intermedia affidata a Santiago Solari.Il saluto di XabiAlonso ai tifosi del Leverkusen (Rolf Vennenbernddpa via AP)Ma il ragionamento del Real è che non avrebbe senso ingaggiare un allenatore come Alonso per poi lasciarlo a casa a programmare la prossima stagione mentre Solari, privo di esperienza, si prende la responsabilità di guidare la squadra in un torneo così importante. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Real Madrid, Xabi Alonso arriva subito: in panchina già al Mondiale per Club

