Real Madrid Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva. Secondo le indiscrezioni dalla stampa spagnola, il club della capitale ha già messo gli occhi su Xabi Alonso, ex stella delle merengues ed attuale allenatore del Bayer Leverkusen, con cui ha trionfato in Bundesliga nel 2024. Il futuro del Real si preannuncia avvincente e ricco di cambiamenti.

Ancora tre partite e poi sarà addio. Stavolta, probabilmente, per sempre. Carlo Ancelotti lascerà il RealMadrid al termine della stagione di campionato, già prima del Mondiale per club. Secondo la stampa iberica, il club di Florentino Perez ha deciso di puntare subito su XabiAlonso, ex calciatore delle merengues e attuale allenatore del Bayer Leverkusen con cui nel 2024 ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania. I quasi 150 milioni di euro in palio per il torneo negli Stati Uniti fanno gola ai Blancos, che puntano alla vittoria e hanno scartato l’opzione di un traghettatore, per cui si parlava anche dell’ex Santiago Solari.RealMadrid, via Ancelotti: la decisione è arrivata già prima del ClasicoProprio nell’ultimo weekend, Ancelotti ha festeggiato le 350 panchine con il Real diventando il secondo tecnico con più presenze, alle spalle dell’inarrivabile Miguel Munoz con 603. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club

Le notizie più recenti da fonti esterne

Xabi Alonso dice “ora non è il tempo” per discutere del futuro come capo del Real Madrid Eyer Bayer Leverkusen - 2025-04-18 22:57:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il manager di Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha scelto di eludere la speculazione riguardo a una potenziale mossa al Real Madrid, insistendo sul fatto che l’attenzione deve rimanere sul tratto finale della stagione.Secondo quanto riferito, lo spagnolo di 43 anni è tra i nomi considerati come un sostituto se Carlo Ancelotti lasciare il Bernabeu quest’estate. 🔗Leggi su justcalcio.com

Real Madrid, Xabi Alonso prepara la rivoluzione tecnica: ecco i tre nomi richiesti dal tecnico - Xabi Alonso sempre più vicino alla panchina del Real Madrid: il tecnico spagnolo ha già indicato i primi rinforzi per il suo Real Xabi Alonso è sempre più vicino alla panchina del Real Madrid e avrebbe già indicato i rinforzi ideali per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Ancelotti. Secondo quanto riportato da AS, i […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Real Madrid, Ancelotti ai saluti? Si scalda Xabi Alonso - Madrid, 22 aprile 2025 – Per quanto tempo Carlo Ancelotti sederà ancora sulla panchina del Real Madrid? La stagione 2024-25 si avvicina alla conclusione, e per i blancos non è stata sicuramente una delle migliori. Certo, Mbappé e compagni sono ancora in corsa per la vittoria della Liga, i quattro punti di distacco dal Barcellona non sono irrecuperabili, e poi tra soli quattro giorni ci sarà la finale di Coppa del Re proprio contro i blaugrana, che, in caso di vittoria, potrebbe addolcire la stagione, ma l'uscita contro l'Arsenal in Champions League fa ancora tanto rumore in casa Real, ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen: futuro al Real Madrid?; Il primo colpo del Real Madrid di Xabi Alonso arriverà dal Milan: Blancos scatenati; Xabi Alonso al Real, intesa fino al 2028: comunicata la decisione ai giocatori del Bayer; Xabi Alonso dà l'addio al Bayer Leverkusen: futuro al Real Madrid? Le news. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Real Madrid, Xabi Alonso arriva subito: scelta fatta, c'è l'accordo. Via Ancelotti, in panchina già al Mondiale per Club - Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni nelle scorse settimane, arrivano conferme sul ritorno nelle vesti di allenatore dell’ex centrocampista spagnolo. L’attuale t ... 🔗msn.com

Xabi Alonso subito a Madrid, guiderà il Real al mondiale per club - Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid già nel Mondiale per club. Il club e l'allenatore che prenderà il posto di Carlo Ancelotti hanno concordato che il nuovo progetto avrà inizio ... 🔗msn.com

"Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club" - Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga. I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancel ... 🔗tuttosport.com