Real Madrid smargiasso vuole presentarsi al 1 giugno con Xabi Alonso allenatore e tre acquisti

Dal primo giugno 2025, Xabi Alonso assumerà la guida del Real Madrid, portando con sé una nuova visione per i Blancos. Il suo debutto coincide con il prestigioso Mondiale per Club negli Stati Uniti e, per supportare la sua gestione, il presidente Florentino Perez ha in programma l'arrivo di tre nuovi acquisti. Un investimento deciso per tornare a dominare nel palcoscenico calcistico internazionale.

XabiAlonso sarà l'allenatore del RealMadrid dal primo giugno 2025 e sarà lui a guidare i Blancos al Mondiale per Club negli USA: con il nuovo tecnico arriveranno subito tre acquisti. All-in di Florentino Perez. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Vinicius Jr vuole stare al Real Madrid con le “leggende” del club - 2025-03-03 17:53:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Vinicius Jr dice che vuole “andare giù nella storia” del Real Madrid e rimanere per molti altri anni dopo aver recentemente superato il segno di 300 apparizioni per i giganti spagnoli.L’attaccante del Brasile è stato continuamente collegato a una mossa alla Premier League saudita, ma è sotto contratto fino al 2027 e secondo quanto riferito è in trattative per prolungare il suo soggiorno in Spagna. 🔗Leggi su justcalcio.com

Milan, Furlani vuole blindare Alex Jimenez: dialoghi con il Real Madrid - In una stagione che non ha rispettato le aspettative, il Milan ha bisogno di ripartire dalle certezze. E una di queste risponde al nome di Alex... 🔗Leggi su calciomercato.com

Pronostico Real Sociedad-Real Madrid: Ancelotti vuole ipotecare la finale - Real Sociedad-Real Madrid è un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.Realizzare il famigerato “Triplete” è uno dei grandi sogni di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid e dalle parti della Casa Blanca non ne fanno certo mistero. A febbraio inoltrato i Blancos sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi più importanti dopo aver vinto già due titoli (Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale). 🔗Leggi su ilveggente.it

Real Madrid smargiasso, vuole presentarsi al 1 giugno con Xabi Alonso allenatore e tre acquisti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Real Madrid smargiasso, vuole presentarsi al 1 giugno con Xabi Alonso allenatore e tre acquisti - Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid dal primo giugno 2025 e sarà lui a guidare i Blancos al Mondiale per Club negli USA: con il nuovo tecnico ... 🔗fanpage.it

Real Madrid, Allegri in panchina se Xabi Alonso rifiuta: l'indiscrezione dei media spagnoli per il dopo-Ancelotti - Il Real Madrid sta pensando di nuovo ad Allegri: se salta Xabi Alonso, l'ex Juventus sarà il sostituto di Ancelotti ... 🔗sport.virgilio.it