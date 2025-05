Re Carlo-Brasile il matrimonio è ufficiale | Ancelotti nuovo ct della seleçao

Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e la nazionale brasiliana è ufficiale: l'allenatore più vincente del mondo assume la guida della Seleção. La Federazione brasiliana esprime entusiasmo con un tweet che celebra l'arrivo di Ancelotti, promettendo un'era di successi per "la squadra più forte della storia del calcio".

“La squadra più forte della storia del calcio guidata dall’allenatore più vincente al mondo”. È tutto nel tweet della Federazione brasiliana la sintesi della fumata bianca di stampo calcistico che ha portato CarloAncelotti, dopo la prolungata esperienza al Real Madrid, sulla panchina della. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Re Carlo-Brasile, il matrimonio è ufficiale: Ancelotti nuovo ct della seleçao

