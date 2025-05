Re AD punta sul Meridione | Real Estate come chiave di sviluppo

...desideriamo valorizzare. Con Re Ad, puntiamo a trasformare il panorama immobiliare attraverso progetti innovativi e sostenibili, creando sinergie tra professionisti locali e opportunità di sviluppo. La nostra missione è riscoprire il potenziale del Sud, contribuendo a un futuro prospero e dinamico per la comunità, dove ogni talento può emergere e ogni progetto può brillare.

DOPO UNA LUNGA ESPERIENZA nel settore del RealEstate tra Roma e Milano, abbiamo scelto di fondare Re Ad a Salerno, convinti che proprio qui ci fossero le condizioni ideali per costruire un’impresa capace di innovare nel cuore del Sud. Non è stata solo una scelta legata alla qualità della vita, ma soprattutto una visione professionale. Il Sud è ricco di competenze e talenti sottovalutati, che tendono a migrare verso il Nord, spesso per un limite che ci auto imponiamo: la convinzione, ancora radicata, che i progetti più ambiziosi e di valore nel settore immobiliare possano nascere solo altrove", dice Alessandra Puglisi (nella foto), fondatrice, assieme ad Angelo Rago, di Re Ad.Re Ad è una società di ingegneria indipendente con sede a Salerno e Roma. È stata fondata nel 2019 dai salernitani Alessandra Puglisi e Angelo Rago che hanno deciso di costituire una società in grado di operare nel settore RealEstate. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Re AD punta sul Meridione: "Real Estate come chiave di sviluppo"

