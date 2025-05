RC Auto provincia di Caserta tra le più care d’Italia | nuovi aumenti in arrivo

Brutte notizie per gli automobilisti casertani: un recente studio dell’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it ha evidenziato un incremento del 2,3% del premio medio dell'RC auto nella provincia di Caserta, raggiungendo un valore medio di 1.045,16 euro. Questo aumento si aggiunge a un trend crescente, creando nuove preoccupazioni per gli utenti della strada. Il...

