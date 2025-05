RC auto | in Campania premio medio in calo del 3% in 6 mesi Napoli e Caserta le più care d’Italia

Tempo di lettura: 2 minutiBuone notizie per gli automobilisti della Campania; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it* ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto nella regione sono diminuiti del 3% su base semestrale scendendo a 1.043,15 euro. La Campania è risultata essere la regione con il premiomedio più alto d’Italia.«Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi». 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - RC auto: in Campania premio medio in calo del 3% in 6 mesi. Napoli e Caserta le più care d’Italia

