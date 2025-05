Ratifica del Mes ministri Ue in pressing su Giorgetti all’Eurogruppo Lui | Non ci sono i numeri

Il pressing sull'Italia per la ratifica del "nuovo" Mes si intensifica, con i ministri europei che sollecitano il ministro Giorgetti in Eurogruppo. Nonostante l'approvazione della riforma nel 2021, l'Italia è rimasta l'unico Stato membro a non aver ancora completato il processo, sollevando interrogativi sui numeri e le motivazioni dietro questo ritardo.

Torna il pressing sull’Italia per la Ratifica del “nuovo” Mes, la riforma del Meccanismo europeo di stabilità approvata nel 2021 dai rappresentanti dei governi dell’Eurozona (cosa cambia rispetto alla versione originaria). Da ormai oltre due anni, il nostro è rimasto l’unico Stato-parte a non aver recepito le modifiche al trattato, bloccando così la sua entrata in vigore. Il tentativo di approvazione in Parlamento si è schiantato a dicembre 2023 sul voto contrario di Fratelli d’Italia e Lega, mentre Forza Italia si è astenuta. Secondo fonti qualificate, nel corso dell’Eurogruppo – il vertice dei ministri delle Finanze Ue – una decina di esponenti di governo esteri sono intervenuti per ribadire l’importanza della Ratifica: “Rispetto ai silenzi di un anno fa si può dire che c’è stata più pressione, ma non si è arrivati a nessun ricatto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ratifica del Mes, ministri Ue in pressing su Giorgetti all’Eurogruppo. Lui: “Non ci sono i numeri”

