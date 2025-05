Raspadori | Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti

In breve da Zazoom:

Al termine della sfida tra Napoli e Genoa, Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Radio CRC, sottolineando l'importanza della prossima partita contro il Parma. Il calciatore azzurro ha evidenziato la necessità di recuperare energie e concentrarsi al massimo, descrivendo le ultime sfide come vere e proprie finali per la squadra. Le sue parole offrono uno spaccato del pensiero di un atleta determinato a dare il massimo.

Al termine di Napoli–Genoa il calciatore azzurro Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Radio CRCLe parole di Raspadori«So quanto è importante la partita di domenica contro il Parma: ora Dobbiamo recuperare le energie e prepararci nel migliore dei modi. Abbiamo due finali e la prossima è quella con il Parma». Mancato qualcosa stasera? «Abbiamo fatto un’ottima partita, preparata alla grande e giocata con intensità. Non siamo riusciti a fare il terzo gol, che sarebbe stato quello per chiudere la partita. Inoltre ultimamente non avevamo subito gol, invece stasera ne abbiamo subiti due, quindi è chiaro che qualche dettaglio vada sistemato. Avremmo potuto fare meglio, però siamo davanti sapendo che il destino è nelle nostre mani». Il secondo gol nasce da qualcosa che avevamo preparato per cercare di trovare una soluzione diversa, avendo qualche altro giocatore in più in fase di costruzione. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori: «Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti»

Approfondimenti da altre fonti

Conferenza stampa Raspadori: «Non ci dobbiamo abbattere. Le grandi squadre sanno reagire, lo faremo contro l’Inter…» - di RedazioneConferenza stampa Raspadori: «Non ci dobbiamo abbattere. Le grandi squadre sanno reagire, lo faremo contro l’Inter…» Le parole dell’attaccante del NapoliBruttissimo ko per il Napoli di Antonio Conte, che nel match giocato oggi a Como, perde 2-1 contro la squadra di Fabregas, e rimane dietro l’Inter, in attesa del big match in programma sabato 1 marzo, che vedrà gli azzurri sfidare proprio i nerazzurri in una sfida dal sapore di Scudetto. 🔗Leggi su internews24.com

Pucciarelli: "Dopo la sconfitta contro la Lucchese, dobbiamo vincere le prossime due partite" - "Dopo la prestazione fornita contro la Lucchese mi trovo in difficoltà, per la prima volta, anche a commentare la partita. Nonostante quest’ ultimo periodo di risultati negativi la prestazione c’era sempre stata, stavolta un po’ meno". Così Pucciarelli commenta la sconfitta di Lucca. I senatori si vedono soprattutto nelle difficoltà e lui, analizzando con onestà la gara, ha preferito non nascondersi nel silenzio: "Pur potendo fare molto meglio reputo che nel primo abbiamo giocato discretamente, senza rischiare mai nulla. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Conceicao a Dazn: Dobbiamo lavorare ogni giorno! Futuro? Penso solo alla sfida contro l’Inter, vogliamo vincere due titoli… - di RedazioneConceicao a Dazn: Dobbiamo lavorare ogni giorno! Futuro? Penso solo alla sfida contro l’Inter, vogliamo vincere due titoli… Le parole del tecnico rossonerol Milan, nella giornata per la trentatreesima giornata di campionato, ha perso contro l’Atalanta per 0-1. Di seguito le parole di Conceicao.LA PARTITA – «Partita equilibrata nel primo tempo, non siamo mai stati in quel frangente in difficoltà. 🔗Leggi su internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Raspadori: «Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti; Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; RAI - Napoli, Raspadori: Siamo consapevoli che tutto è ancora nelle nostre mani, dobbiamo fare tutto il possibile per vincere le ultime due; Non bastano Lukaku e Raspadori, il Napoli pareggia al Maradona: 2-2 contro il Genoa -. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Raspadori alla RAI: "Punto guadagnato. Dobbiamo fare tutto il possibile nelle ultime due partite" - Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Genoa. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Domenica Sportiva", trasmissione in onda su Rai Due: "Volev ... 🔗msn.com

Raspadori: "Abbiamo giocato bene, un pari importante. Ora due finali" - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che segnato la rete del momentaneo 2-1 sul Genoa (2-2 il risultato finale, n.d.r.), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, direttamente da bo ... 🔗msn.com

Raspadori: «Affronteremo la settimana come abbiamo fatto fino ad ora» - L'attaccante del Napoli e autore del secondo gol azzurro contro il Genoa Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn ... 🔗ilnapolista.it