Raspadori | Abbiamo due finali giocare qui è unico Lobotka? Vi dico come sta

Giacomo Raspadori riflette sulla prestazione del Napoli e sul percorso della squadra, dopo il pareggio con il Genoa. Recentemente, l'attaccante azzurro ha mostrato una forma eccezionale, segnando due gol e fornendo un assist nelle ultime tre sfide. Insieme a compagni di squadra come Lukaku e McTominay, Raspadori è determinato a guidare il Napoli verso risultati migliori. Ecco le sue considerazioni sulla situazione attuale.

Contro il Genoa Giacomo Raspadori si è confermato, ancora una volta, uno degli uomini più in forma nel Napoli. Con due gol ed un assist nelle ultime tre partite l'attaccante azzurro sta cercando di trascinare la squadra insieme ad altri leader come Lukaku e McTominay.Il pareggio contro il Genoa non può che lasciare l'amaro in bocca agli uomini di Antonio Conte, che adesso avranno due partite contro Parma e Cagliari per mettere il sigillo sul punto di vantaggio nei confronti dell'Inter.Raspadori dopo Napoli-Genoa, le parole dell'attaccanteAl termine del match di ieri sera Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'attaccante azzurro ha commentato il risultato ma anche il momento del Napoli.

