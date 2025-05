Rapporto Gem Italia 2024-2025 | imprenditorialità innovazione high-tech e ostacoli alla crescita

L’Italia si distingue per una vivace cultura imprenditoriale, come attestato dal Rapporto Gem Italia 2024-2025. Questo studio, redatto da Universitas Mercatorum, evidenzia un elevato indice di imprenditorialità, analizzando le dinamiche innovative e high-tech, insieme agli ostacoli che ostacolano la crescita delle imprese nel Paese. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità future.

L'Italia dimostra con costanza una vibrante cultura imprenditoriale. Il Rapporto Gem Italia2024-2025 conferma che il Paese possiede un elevato indice di imprenditorialità, misurato come Rapporto tra imprese attive e popolazione residente. Questa analisi, curata da Universitas Mercatorum, evidenzia come l'Italia si distingua in classifica rispetto ad altre nazioni, grazie al numeroso tessuto imprenditoriale distribuito .

Rapporto GEM: in Italia nuove imprese in calo, il manifatturiero al 60% dei livelli del 2010 - In un’analisi approfondita dei dati imprenditoriali emergenti, L’Italia si colloca al 34º posto a livello globale per la capacità imprenditoriale, evidenziando una progressiva diminuzione nella costituzione di nuove imprese negli ultimi dieci anni. L’attenzione si concentra in particolare sul settore manifatturiero, che ha subito un netto calo: nel biennio più recente, l’attività di avvio di […] L'articolo Rapporto GEM: in Italia nuove imprese in calo, il manifatturiero al 60% dei livelli del 2010 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

