Rapporto GEM | in Italia nuove imprese in calo il manifatturiero al 60% dei livelli del 2010

In un contesto imprenditoriale in evoluzione, il rapporto GEM evidenzia un calo delle nuove imprese in Italia, con il settore manifatturiero relegato al 60% dei livelli del 2010. L'analisi posiziona il nostro paese al 34º posto nella classifica globale per capacità imprenditoriale, sollevando interrogativi sul futuro dell'innovazione e della competitività.

In un’analisi approfondita dei dati imprenditoriali emergenti, L’Italia si colloca al 34º posto a livello globale per la capacità imprenditoriale, evidenziando una progressiva diminuzione nella costituzione di nuoveimprese negli ultimi dieci anni. L’attenzione si concentra in particolare sul settore manifatturiero, che ha subito un netto calo: nel biennio più recente, l’attività di avvio di . L'articolo Rapporto GEM: in Italianuoveimprese in calo, il manifatturiero al 60% dei livelli del 2010 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rapporto GEM: in Italia nuove imprese in calo, il manifatturiero al 60% dei livelli del 2010

Approfondimenti da altre fonti

UNIVERSITAS MERCATORUM PRESENTA IL RAPPORTO GEM 2024-25: ITALIA AL 34° POSTO PER PROPENSIONE IMPRENDITORIALE E AVVIO DI NUOVE IMPRESE - L'Italia si posiziona al 34º posto nel ranking mondiale per la propensione imprenditoriale, con una significativa diminuzione della tendenza ad avviare nuove imprese negli ultimi dieci anni. In particolare, il settore manifatturiero ha registrato una contrazione ancora più marcata: nell'ultimo biennio il numero di nuove imprese si è attestato tra il 75% e l'80% di quello registrato nel 2010. Un dato ancora più preoccupante emerge nel campo delle imprese manifatturiere, il cui livello nel 2024 è di poco superiore al 60% rispetto al 2010, evidenziando una forte difficoltà nel rinnovamento di ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Universitas Mercatorum, Rapporto GEM: Italia al 34esimo posto per propensione imprenditoriale - L'Italia si posiziona al 34º posto nel ranking mondiale per la propensione imprenditoriale, con una significativa diminuzione della tendenza ad avviare nuove imprese negli ultimi dieci anni. In particolare, il settore manifatturiero ha registrato una contrazione ancora più marcata: nell'ultimo biennio il numero di nuove imprese si è attestato tra il 75% e l'80% di quello registrato nel 2010. Un dato ancora più preoccupante emerge nel campo delle imprese manifatturiere, il cui livello nel 2024 è di poco superiore al 60% rispetto al 2010, evidenziando una forte difficoltà nel rinnovamento di ... 🔗Leggi su iltempo.it

Mitsotakis “Rapporto Italia-Grecia affronta nuove sfide e opportunità” - ROMA (ITALPRESS) – “Questo non è un semplice incontro diplomatico, ma una vera e propria opportunità per coordinare le nostre intenzioni e scambiarci una serie di idee e pratiche per affrontare le sfide comuni come energia, immigrazione e crisi climatica: condividiamo un rapporto profondissimo, che però deve affrontare nuove sfide e opportunità”. Così il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice bilaterale con il premier italiano Giorgia Meloni, tenutosi a Villa Pamphilj a Roma. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Rapporto Gem, Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale; Multiversity presenta il Rapporto GEM 2024-2025: Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale; Rapporto GEM Italia 2024-2025, Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale e avvio nuove imprese; Rapporto GEM Italia 2024-2025, Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale e avvio nuove imprese. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Universitas Mercatorum, Rapporto GEM: Italia al 34esimo posto per propensione imprenditoriale - L'Italia si posiziona al 34º posto nel ranking mondiale per la propensione imprenditoriale, con una significativa diminuzione della tendenza ... 🔗iltempo.it

Rapporto GEM Italia 2024-2025, Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale e avvio nuove imprese - Secondo il rapporto 2024-25 l’Italia rimane fra i paesi a più bassa propensione imprenditoriale, posizionandosi al 34esimo posto (su 51) nel ranking mondiale ... 🔗msn.com

Multiversity presenta il Rapporto GEM 2024-2025: Italia al 34° posto per propensione imprenditoriale - Cannata (Universitas Mercatorum): "La nostra Università ha sostenuto integralmente l'indagine nazionale, consapevole dell'importanza di ... 🔗affaritaliani.it