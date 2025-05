Rapinato e accoltellato nei bagni della discoteca | arrestati due minorenni

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri del radiomobile di Ravenna hanno arrestato due minorenni, di 17 e 15 anni, per rapina aggravata e lesioni. L’incidente è avvenuto nei bagni di una popolare discoteca del litorale ravennate, dove un coetaneo è stato accoltellato durante il violento episodio. La situazione desta preoccupazione tra i giovani del luogo.

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del radiomobile di Ravenna hanno arrestato due minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, accusati di rapina aggravata e lesioni ai danni di un coetaneo. Il fatto sarebbe avvenuto all'interno di una nota discoteca del litorale Ravennate.

