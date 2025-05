Rapinano e feriscono con coltello ragazzino in una discoteca della Riviera | arrestati 2 minorenni

Due minorenni, un 17enne e un 15enne, sono stati arrestati dai Carabinieri a Ravenna dopo aver rapinato e ferito con un coltello un coetaneo in una discoteca della riviera. L'incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha scosso la comunità locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di divertimento giovanile.

Ravenna, 12 maggio 2025 – Sono ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni ai danni di un coetaneo. Stiamo parlando di due minorenni, un 17enne e un 15enne, che i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsa all’interno di una nota discoteca del litorale Ravennate. Alla luce di quanto ricostruito dagli inquirenti, i due hanno avvicinato un altro minorenne che si trovava nei bagni del locale. Dopo averlo minacciato con un grosso coltello e ferito, fortunatamente in maniera lieve, al dorso e all’addome, l’hanno costretto a farsi consegnare circa 300 euro in contanti e la costosa t-shirt di marca che lo stesso indossava. Foto LaPresse - Mourad Balti Touati 24042019 Milano (Ita) - via passo buole Cronaca Accoltellamento in via passo buole, carabinieri sul posto Nella foto: i carabinieri sul posto Seppur sotto choc la giovane vittima ha immediatamente allertato il 112, consentendo l’immediato intervento dei Carabinieri, già presenti all’interno del locale a seguito di una precedente segnalazione ricevuta relativa al furto di uno smartphone a un altro avventore. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it