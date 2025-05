Rapallo vandali al parco | mobiletti per i libri distrutti e volumi incendiati

Vandali in azione al Parco delle Fontanine di Rapallo, dove sono stati distrutti mobiletti per i libri e alcuni volumi addirittura incendiati. La presidente dell’associazione culturale, Mariabianca Barberis, ha denunciato l’accaduto, sottolineando l'impegno dell’associazione nella gestione del parco dal 2007 e la triste sorte di un'iniziativa culturale importante per la comunità.

vandali in azione al parco delle Fontanine di Rapallo. A denunciare l'accaduto è Mariabianca Barberis, presidente dell'associazione culturale che ha in gestione il parco dal 2007. "Abbiamo installato nel parco tre mobiletti con dei libri, poi due sono stati vandalizzati, ma i libri sono.

