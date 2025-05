Ranieri sfogo nel post partita con Marelli! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato | Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no! – VIDEO

Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione nel post partita contro l'Atalanta, contestando la decisione di revocare un rigore. In un acceso confronto con l'ex arbitro Marelli, l'allenatore della Roma non nasconde la sua indignazione: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» È il video di una serata di emozioni contrastanti.

Ranieri, sfogo nel postpartita con Marelli! L’allenatoresbottadopo il rigorerevocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» Le immaginiL’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Tanta rabbia per L’allenatore che ha anche parlato della lotta al quarto posto.Ranieri ha ragione sulle regole: Marelli muto. pic.twitter.comJA4tTg4l63— Mark Lenders (@ASRomaMe) May 12, 2025 PAROLE – «Quello che volevo sapere: il rigore c’era o non c’era? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene soltanto con un errore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, oppure non si può fare una volta sì o no. Lì ha dato rigore ed era rigore, se vogliamo cambiare di partita in partita facciamo così, dispiace che non ci sia linearità di giudizio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranieri, sfogo nel post partita con Marelli! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO

