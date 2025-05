Ranieri Marelli animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato | Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no! – VIDEO

Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse. Le dichiarazioni accese di Ranieri e dell’ex arbitro Marelli fanno da eco a un incontro già carico di tensione.

RanieriMarelli, animiaccesi nel postpartita di AtalantaRoma: tutte le dichiarazioni delL'allenatore giallorosso e dell'ex arbitroUn post-partita incandescente, quello di Atalanta–Roma. L'allenatore giallorosso Ranieri non è riuscito a contenere la sua rabbia ai microfoni di DAZN per il rigorerevocato confrontandosi in modo acceso con l'ex arbitro Luca Marelli. Ranieri ha ragione sulle regole: Marelli muto. pic.twitter.comJA4tTg4l63— Mark Lenders (@ASRomaMe) May 12, 2025PAROLE – «Quello che volevo sapere: il rigore c'era o non c'era? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene soltanto con un errore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, oppure non si può fare una volta sì o no. Lì ha dato rigore ed era rigore, se vogliamo cambiare di partita in partita facciamo così, dispiace che non ci sia linearità di giudizio.