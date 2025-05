Ranieri litiga con Marelli in diretta dopo Atalanta-Roma e se ne va | “La ringrazio buonasera”

Dopo la partita tra Atalanta e Roma, Ranieri si è infuriato per un rigore non concesso, scatenando una accesa discussione in diretta con l'ex arbitro Marelli. Sconvolto, il tecnico ha concluso l'intervista con un secco "La ringrazio, buonasera", lasciando intendere il suo disappunto per la decisione arbitrale.

Ranieri si infuria nel post partita per il rigore non concesso alla Roma contro l'Atalanta, discute in diretta con Marelli: "Come si fa a dire che non è rigore?" 🔗Leggi su Fanpage.it

