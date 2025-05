Ranieri furioso | Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore Lì ha dato rigore ed era rigore se vogliamo cambiare…

Al termine di Atalanta-Roma, Claudio Ranieri esplode di rabbia per una decisione arbitrale. Il tecnico giallorosso si scaglia contro il rigore inizialmente assegnato ai suoi, poi annullato dal VAR, lamentando un contatto decisivo tra Pasalic e un suo giocatore. La sconfitta per 2-1 alimenta le polemiche sulVar e sulle scelte della direzione di gara.

Al termine del match Atalanta-Roma, vinta dalla squadra orobica per 2-1, il tecnico della squadra giallorossa, Claudio Ranieri, nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN, si è lamentato molto per un rigore che l'arbitro Sozza aveva dato ai capitolini, ma che il VAR che poi ha tolto.

