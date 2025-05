Ranieri furioso dopo Atalanta Roma | L’arbitro ha dato rigore ed era rigore dispiace non ci sia linearità di giudizio Non si può fare una volta sì e l’altra no Poi abbandona l’intervista

Claudio Ranieri è furioso dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta. In un'intervista a DAZN, l'allenatore giallorosso ha espresso il suo disappunto per l'assegnazione del rigore, sottolineando la mancanza di linearità nelle decisioni arbitrali. La sua frustrazione è palpabile e, dopo aver esposto le sue opinioni, ha abbandonato l'intervista.

RanierifuriosodopoAtalantaRoma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso dopo la sconfittaL’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Tanta rabbia per l’allenatore che ha anche parlato della lotta al quarto posto che coinvolge anche la Juve.CHAMPIONS FATTIBILE – «Non lo so. Giocheremo come abbiamo sempre fatto, lottando fino in fondo. Tanti complimenti all’Atalanta».SULL’EPISODIO DEL rigore – «Quello che volevo sapere: il rigore c’era o non c’era? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene soltanto con un errore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, oppure non si può fare una volta sì o no. Lì ha datorigore ed era rigore, se vogliamo cambiare di partita in partita facciamo così, dispiace che non ci sia linearità di giudizio. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranieri furioso dopo Atalanta Roma: «L’arbitro ha dato rigore ed era rigore, dispiace non ci sia linearità di giudizio. Non si può fare una volta sì e l’altra no». Poi abbandona l’intervista

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ranieri furioso con l'arbitro: «C'era rigore su Koné, il Var non doveva intervenire». Poi litiga con Marelli su Dazn - La Roma, sconfitta a Bergamo con l'Atalanta, vede allontanarsi il sogno Champions League dopo la lunga rincorsa del girone di ritorno, quando con Claudio Ranieri ha tenuto una media punti ... 🔗msn.com

Ranieri furioso con l'arbitro Sozza (e con Marelli): «Sul rigore il Var non poteva intervenire, non si possono cambiare le regole» - «Sul rigore il Var non poteva intervenire, non si possono cambiare le regole». Un Claudio Ranieri furioso quello intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match perso 2-1 a Bergamo ... 🔗ilmessaggero.it

Ranieri litiga con Marelli in diretta dopo Atalanta-Roma e se ne va: “La ringrazio, buonasera” - Ranieri si infuria nel post partita per il rigore non concesso alla Roma contro l'Atalanta, discute in diretta con Marelli: "Come si fa a dire che ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sequestro cartella clinica a Roma: aborto spontaneo dopo dimissione dal pronto soccorso

A Roma, è stata disposta l'indagine sulla cartella clinica di una donna pakistana di 39 anni, madre di altri figli, che ha subito un aborto spontaneo a casa dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso.