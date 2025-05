Ranieri furioso dopo Atalanta-Roma battibecco con Marelli | Come fa a dire di no?

Ranieri è esploso di rabbia dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, un risultato cruciale per la corsa alla Champions. Il suo battibecco con il varista Marelli, scaturito dal rigore annullato per il contatto tra Pasalic e Kone, ha portato l'allenatore a interrompere l'intervista, evidenziando la sua frustrazione per le decisioni arbitrali.

Il tecnico giallorosso si è scontrato col varista di Dazn abbandonando l’intervist. Motivo della discordia il rigore tolto da Sozza per il contatto tra Pasalic e KoneRanierifuriosodopo il ko con l’Atalanta, pesantissimo in chiave Champions per la sua Roma. Il tecnico giallorosso non ha digerito la decisione di Sozza di non dare più il rigore che aveva inizialmente concesso al ventesimo della ripresa per il contatto Pasalic-Kone. L’arbitro ha cambiato idea dopo aver rivisto l’episodio al monitor.Furia RanieridopoAtalanta-Roma: scontro con Marelli (LaPresseScreen Dazn) – Calciomercato.it“Il rigore si può discutere se c’era o non c’era – le sue parole a ‘Dazn’ – Ci hanno sempre detto che il Var interviente soltanto se c’è un evidente errore. Lì si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l’intervento e va a toccare il ginocchio del mio giocatore. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ranieri furioso dopo Atalanta-Roma, battibecco con Marelli: “Come fa a dire di no?”

