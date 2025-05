Ranieri furioso con l' arbitro Sozza e con Marelli | Sul rigore il Var non poteva intervenire non si possono cambiare le regole

Claudio Ranieri si è mostrato furioso dopo la sconfitta per 2-1 a Bergamo, esprimendo la sua frustrazione nei confronti dell'arbitro Sozza e dell'arbitro VAR Marelli. Secondo il tecnico, l'intervento del VAR sul rigore è stato inadeguato e ha sottolineato che le regole del gioco non possono essere modificate. La sua rabbia è palpabile e rivela il malcontento per decisioni ritenute sbagliate.

«Sul rigore il Var non potevaintervenire, non si possonocambiare le regole». Un Claudio Ranierifurioso quello intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match perso 2-1 a Bergamo con. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ranieri furioso con l'arbitro Sozza (e con Marelli): «Sul rigore il Var non poteva intervenire, non si possono cambiare le regole»

Ranieri furioso con l'arbitro Sozza (e con Marelli): «Sul rigore il Var non poteva intervenire, non si possono cambiare le regole» - Un Claudio Ranieri furioso quello intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match perso 2-1 a Bergamo con l'Atalanta. Il tecnico giallorosso ha protestato sulla decisione dell'arbitro Sozza di togliere ... 🔗ilmessaggero.it

