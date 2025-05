Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma | "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato

In un clima di grande tensione, Claudio Ranieri ha espresso la sua furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, contestando un rigore non assegnato. "Come fa a dire che non c'è contatto?", ha tuonato, evidenziando la sua frustrazione. La lotta per la Champions rimane aperta, ma l'umore è decisamente teso.

Un Claudio Ranieri furibondo si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l`Atalanta per 2-1: `Champions ancora fattibile?. 🔗Leggi su Calciomercato.com

