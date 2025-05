Rampini | Il vento gira contro Putin Quell' ok Usa alla batteria antimissilistica

Il vento sembra girare contro Vladimir Putin, mentre la pressione internazionale sull'Ucraina aumenta. Con l'asse dei Paesi al fianco di Kyiv che si rafforza, Zelensky si dichiara pronto per colloqui cruciali a Istanbul, puntando a una tregua che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. La battaglia diplomatica è più intensa che mai.

È sempre più tangibile la pressione esercitata dai Paesi schierati al fianco dell'Ucraina su Vladimir Putin. L'obiettivo è di arrivare il prima possibile a una tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste nel dirsi pronto a incontrarlo giovedì a Istanbul per i colloqui "che potrebbero contribuire a porre fine alla guerra". E anche Donald Trump, questa settimana in visita nel Golfo tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che sta pensando di recarsi in Turchia, alimentando le speranze del numero uno di Kiev. Se ne è discusso a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. "Il vento sta un po' girando controPutin e questo ha spinto Zelensky ad accelerare i tempi di questa proposta di incontro a Istanbul": è stato il commento di Federico Rampini, ospite in collegamento. 🔗Leggi su Iltempo.it