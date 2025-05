Ralph Fiennes difende Voldemort e suggerisce Cillian Murphy per nuova serie HBO

ricerca affascinante dell'umanità. In una recente intervista, Fiennes ha difeso Voldemort come un personaggio sfaccettato e ha suggerito Cillian Murphy come possibile protagonista per una nuova serie HBO, lasciando intravedere la sua visione su come esplorare ulteriormente la complessità di questo celebre antagonista.

Nel corso degli anni, RalphFiennes ha sempre dimostrato il suo profondo legame con il personaggio di Voldemort all'interno del mondo di Harry Potter. L'attore, noto per il suo eccezionale approccio a ruoli complessi, ha dichiarato più volte quanto il villain creato da J.K. Rowling rappresenti una parte importante della sua carriera.

