Rain Man Tom Cruise | Mia sorella mi ha costretto a propormi a Dustin Hoffman mentre era al ristorante

Nel corso di un'intervista al BFI di Londra, Tom Cruise ha svelato un curioso retroscena riguardo al suo celebre ruolo in

La star action ha ricordato in che modo riuscì ad ottenere il ruolo da co-protagonista nel film di fine anni '80 diretto da Barry Levinson. Tom Cruise ha confessato di dover ringraziare sua sorella minore per aver ottenuto la parte in Rain Man - L'uomo della pioggia, uno dei suoi grandi successi nel primo decennio di carriera. Nel corso di un'intervista al BFI di Londra, Cruise ha ripercorso alcuni film che hanno segnato la sua carriera e raccontato l'episodio del suo incontro casuale con DustinHoffman. L'incontro di Tom Cruise con DustinHoffman in un ristorante Nel 1984, Tom Cruise era in un ristorante di New York, aveva appena finito di girare Legend di Ridley Scott ed era tornato negli Stati Uniti per far visita . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rain Man, Tom Cruise: "Mia sorella mi ha costretto a propormi a Dustin Hoffman mentre era al ristorante"

