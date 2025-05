Raid vandalico al cimitero | fiori e vasi gettati a terra C’è anche la foto di un morto

Pesaro, 12 maggio 2025 – In un angolo del cimitero, un mosaico di fiori freschi e finti si intreccia a vasi di rame e immagini sacre, creando un contrasto stridente con l'assenza di colori e affetti sulla parete spoglia. A delimitare questo piccolo omaggio, un nastro biancorosso e le lastre che riportano solo nomi di defunti, offrono un potente riflesso della memoria e della solitudine.

Pesaro, 12 maggio 2025 – Un tappeto di fiori freschi e fiori finti, e poi piantine, vasi di rame, immagini sacre e addirittura la foto di un defunto. Tutto per terra, delimitato alla meglio da un nastro biancorosso a cui faceva da contraltare una parete desolatamente spoglia, con tante lastre ornate solo dei nomi dei defunti. Senza fiori, senza oggetti, né omaggi che mantengano quel legame effimero ma profondo tra chi vive e chi non c’è più. Questa la scena che ieri mattina alcuni visitatori del cimitero centrale si sono trovati davanti. Un’intera sezione vandalizzata, quella posta al piano rialzato del Padiglione A.A raccontare la scena è Antonella Ambrogiani, che ieri mattina, dopo essere andata al cimitero centrale a visitare un congiunto, non ha potuto fare a meno di scriverci: “Vorrei segnalare la situazione di degrado del cimitero centrale di Pesaro – racconta –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raid vandalico al cimitero: fiori e vasi gettati a terra. C’è anche la foto di un morto

