Ragazzo disabile abusato dall’amante della madre con la complicità di lei | arrestati per violenza sessuale

Una tragica vicenda ha scosso Busto Arsizio, dove una madre di 56 anni e il suo amante di 58 sono stati arrestati per violenza sessuale continuata. Le accuse riguardano abusivi ripetuti ai danni del figlio 19enne della donna, affetto da disabilità cognitiva, con la complicità della madre, evidenziando una realtà agghiacciante di sfruttamento e abuso.

Una donna di 56 anni e il suo amante, un uomo 58enne, sono stati arrestati per violenza sessuale continuata e in concorso ai danni del figlio di lei, un Ragazzo 19enne affetto da disabilità cognitiva. I fatti sono avvenuti a Busto Arsizio (Varese) dove gli agenti della Polizia di Stato li hanno portati in carcere, sabato scorso, in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. L’uomo è già noto alla giustizia per precedenti casi di violenza sessuale su minore.Le prime indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono iniziate nel dicembre 2024 dopo che il Ragazzo aveva confidato ai propri educatori di essere stato oggetto di diversi abusi sessuali da parte di un uomo di 58 anni con cui la madre aveva una relazione extraconiugale. A quanto è emerso dalle indagini del Commissariato di Busto Arsizio, non solo l’uomo chiedeva ripetutamente foto e video a sfondo erotico del Ragazzo , ma la madre della vittima avrebbe favorito gli incontri tra il figlio e l’amante in almeno due occasioni, arrivando ad accompagnare la vittima nel posto concordato e lasciandolo solo affinché il 58enne compisse gli abusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Assegno unico al ribasso per errore: madre di un ragazzo disabile insegue l’Inps da 5 mesi - Milano, 2 aprile 2025 – Insegue l’Inps da cinque mesi, per l’esattezza da novembre del 2024. E sempre per segnalare lo stesso errore: l’importo dell’assegno unico non è pari a quello che dovrebbe ricevere perché non include la maggiorazione per la presenza, in famiglia, di una persona non autosufficiente. Un errore che l’Inps ha ammesso di aver compiuto, come si può leggere nelle mail. Ma nonostante questo si è sempre punto e a capo. 🔗Leggi su ilgiorno.it