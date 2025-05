Ragazzo accoltellato in strada alla Bufalotta | è grave caccia al responsabile

Un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato in una violenta aggressione avvenuta in via di Tor San Giovanni, nella zona della Bufalotta a Roma. Le sue condizioni sono gravi e le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nella caccia al responsabile dell'attacco. La comunità è scossa da questo episodio di violenza.

Aggressione in via di Tor San Giovanni, zona Bufalotta a Roma: un Ragazzo di 30 anni è stato accoltellato e le sue condizioni sono gravi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giallo nel cosentino, muore un ragazzo trovato accoltellato per strada - Un giovane di 22 anni, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri della Radiomobile in una delle vie principali di Corigliano, con diverse ferite di arma da taglio. La notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rossano, ma poco dopo è deceduto a cause delle gravi ferite, in particolare una all’addome che sarebbe risultata fatale. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Agguato a Ivrea: ragazzo accoltellato in strada a San Grato, forse dopo un litigio - Serata di violenza a Ivrea, domenica 23 marzo 2025. Intorno a mezzanotte, nel quartiere San Grato, un ragazzo è stato ferito, probabilmente con un coltello e al termine di un agguato. Ha raccontato di essere stato avvicinato in strada da persone che non conosceva, con cui sarebbe nato un litigio... 🔗Leggi su torinotoday.it

Accoltellato per strada, ragazzo finisce in ospedale - Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in via Aldo Moro a Pioltello (hinterland Est di Milano) nella notte tra sabato e domenica 23 febbraio. Sul caso sono al lavoro i carabinieri.Tutto è accaduto poco dopo alla 1.30 del mattino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza... 🔗Leggi su milanotoday.it

Ragazzo accoltellato in strada alla Bufalotta: è grave, caccia al responsabile; Roma, uomo accoltellato in strada a Bufalotta: il 30enne trasportato in gravi condizioni in ospedale; Vigne Nuove, 38enne accoltellato a morte in via Palermi; Ucciso dopo un pestaggio, i residenti di Vigne Nuove: Giustizia per Pierino Franchi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazzo accoltellato in strada alla Bufalotta: è grave, caccia al responsabile - Aggressione in via di Tor San Giovanni, zona Bufalotta a Roma: un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato e le sue condizioni sono gravi ... 🔗fanpage.it

Roma, uomo accoltellato in strada a Bufalotta: il 30enne trasportato in gravi condizioni in ospedale - Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio in strada a Roma. È accaduto intorno alle 15 in via di Tor San Giovanni, in zona ... 🔗msn.com

Torino: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso in strada - La vittima è un giovane di origini africane. L'omicidio forse al culmine di una lite, si cerca un gruppo di aggressori ... 🔗tg.la7.it