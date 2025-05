Ra di Spina presenta Vocazioni | showcase all’Auditorium Novecento di Napoli

Ra di Spina presenta "Vocazioni", un emozionante showcase all'Auditorium Novecento di Napoli. Il progetto musicale della talentuosa Laura Cuomo segna il suo ritorno con un album atteso, in uscita il 23 maggio per Agualoca Records, riconosciuta per la sua dedizione alla musica di qualità e all'innovazione artistica.

Ra di Spina – il progetto musicale della cantante, ricercatrice vocale e performer Laura Cuomo – torna con il suo primo album dal titolo "Vocazioni". La pubblicazione fisica è prevista il 23 maggio per Agualoca Records, etichetta che da anni si distingue per la sua attenzione alla musica di.

