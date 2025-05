Quindicimila euro per l’associazionismo sociale e sanitario del territorio | pubblicato il bando

Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando per concedere 15.000 euro alle associazioni locali attive nei settori sociale, socioassistenziale e sociosanitario. Destinato a realtà con almeno due anni di esperienza, il bando mira a sostenere le iniziative che promuovono il benessere della comunità e il rafforzamento del tessuto sociale del territorio.

Fondazione Banca Popolare di Bergamo al fianco delle fragilità: 85 mila euro per il sociale - Bergamo. Fondazione Banca Popolare di Bergamo ha approvato un nuovo pacchetto di contributi per sostenere situazioni di vulnerabilità in città e in provincia. Sono 85 mila euro i fondi messi a disposizione delle associazioni del Terzo Settore per progetti destinati, in particolare, a famiglie e persone in difficoltà.L'assistenza sociale e sociosanitaria rappresenta da sempre uno degli ambiti prioritari d'intervento della Fondazione, che negli anni ha tradotto questo impegno in numerosi contributi a enti religiosi, fondazioni e associazioni attive sul territorio, impegnate quotidianamente ...