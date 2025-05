Quindici milioni sconto Chiesa | torna in Serie A

Federico Chiesa è pronto a dire addio al Liverpool dopo una sola stagione, tornando così in Serie A. Nonostante le sue cinque apparizioni che gli valgono la medaglia d’oro come campione di Premier League, il futuro dell'ex Juve sembra già tracciato verso un nuovo club. Scopriamo insieme quali sono le prospettive per il talento italiano e dove potrebbe continuare la sua carriera.

Federico Chiesa è pronto a lasciare il Liverpool dopo una sola stagione: l'ex Juve sta per tornare in Serie A, ecco il suo prossimo club. Anche il nome di Federico Chiesa figura tra coloro che riceveranno la medaglia d'oro come campione della Premier League. L'ex Juve ha infatti totalizzato le cinque presenze minime con il Liverpool per ottenere questo riconoscimento. Tuttavia è senza dubbio una magra consolazione per l'attaccante italiano, che avrebbe sperato in un'annata decisamente più soddisfacente dal punto di vista personale.Quindicimilioni, scontoChiesa: torna in Serie A – Sportface.it (Instagram Federico Chiesa)La prima parte di stagione è stata caratterizzata da infortuni muscolari. Una volta rientrato Chiesa non è più riuscito a trovare spazio nelle gerarchie di Arne Slot: solo 13 presenze per il figlio d'arte in tutte le competizioni, con 2 reti realizzate e 2 assist per i propri compagni.

