Quest Scuola di Alta Formazione al via la prima edizione

La Scuola Estiva di Alta Formazione Quest debutta con la prima edizione, in collaborazione con il Festival Scientifico Arezzo Science Lab. Dal 3 al 12 giugno, esperti rinomati in discipline scientifiche e scienze umane guideranno gli studenti in un'esperienza formativa unica e coinvolgente, arricchendo il panorama culturale di....

La Scuola Estiva di AltaFormazioneQuest, alla sua primaedizione, prende il via dal Festival Scientifico Arezzo Science Lab e coinvolge come docenti alcuni dei più noti studiosi in discipline scientifiche e scienze umane. La Scuola prenderà il via il 3 giugno fino al 12 di giugno in presenza ad. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quest Scuola di Alta Formazione, al via la prima edizione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piano Mattei per l'Africa, Malaguti (FdI) per una "Scuola di alta formazione a Ferrara" - Nella giornata di mercoledì 26, il Disegno di legge 25 del 2025 su 'Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni' andrà nella tredicesima Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. L'articolo 1 è finalizzato a consentire a Regioni... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Riapre scuola a Napoli dopo verifiche su alta concentrazione di CO? - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un'ordinanza di riapertura dell'Istituto Professionale Statale “G. Rossini”, a Napoli, conseguente al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità, come stabilito dalle misurazioni di CO2 effettuate dai Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni.L'articolo Riapre scuola a Napoli dopo verifiche su alta concentrazione di CO? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Anief Formazione: al via i percorsi abilitanti per il personale docente della scuola secondaria da 30, 36 e 60 CFU - Pubblicato dal MUR il decreto n. 156, che presenta nell’Allegato A una ripartizione di 44.283 posti. A metà marzo è prevista l’uscita di un secondo decreto con ulteriori classi di concorso. Anief Formazione, grazie alla convenzione con gli enti E-sofia ed Eurosofia, offre supporto a: Questi percorsi si aggiungono ai già disponibili 30 CFU art. 13, […]L'articolo Anief Formazione: al via i percorsi abilitanti per il personale docente della scuola secondaria da 30, 36 e 60 CFU sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Quest Scuola di Alta Formazione, al via la prima edizione; Il Questore alla Scuola Internazionale di alta formazione; Catanzaro, la Scuola di Alta Formazione dell’Università Magna Graecia incontra il territorio; Sostegno Indire, specializzazione per chi ha tre anni di servizio: e gli altri? Il corso per imparare l’alfabeto dell’inclusione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quest Scuola di Alta Formazione, al via la prima edizione - Un’iniziativa formativa rivolta a studenti (magistrali, neo-laureati, dottorandi, post-doc), ricercatori, studiosi e figure professionali di ambiti lavorativi diversi, che desiderino approfondire i te ... 🔗arezzonotizie.it

Ricerca, formazione e lavoro: grandi risorse da Fincantieri - C'è bisogno di un rapporto sempre più stretto tra scuola e mondo del lavoro. E, se questo è vero, è vero anche che bisogna favorire tutte le interazioni ... 🔗ilmattino.it

Exponential Tech Academy, all’Ex Carbon: parte la Scuola di Alta Formazione in AI e Quantum Computing. - È iniziata nel pomeriggio di venerdì 9 maggio e durerà fino a domenica 11 maggio, presso il Workspace RigenerAzioni negli spazi della Restart, la prima ... 🔗picenonews24.it