Quella squadra normale che si fece leggenda

Nel corso degli ultimi quarant'anni, il calcio italiano ha vissuto un'evoluzione che ha visto il crescere di squadre di élite, mentre la classe operaia sembra aver abbandonato il palcoscenico del successo. Il 12 maggio 1985 segna un'epoca con l'incredibile vittoria del Verona, l'ultimo scudetto di una provincia. Da allora, il dominio delle big ha riscritto il significato stesso del calcio, allontanandolo dallo spirito popolare che lo aveva caratterizzato.

RabottiSono già passati quarant’anni, dall’ultima volta che la classe operaia è andata in Paradiso, almeno nel nostro calcio. Il 12 maggio del 1985 il Verona vinceva lo scudetto, l’ultimo di una provinciale (non si può considerare tale la Sampdoria che ci riuscì con Vialli e Mancini, era di un petroliere..). Da allora, solo big sul trono della Serie A, e il calcio non sarà lo specchio del Paese reale ma insomma, pensare che alla fine debbano vincere sempre e soltanto i soliti noti è come tagliare i cavi dell’ascensore sociale dei sogni. Somiglia troppo alla vita fuori dagli stadi.È per questo che al Verona dovremmo essere tutti grati, anche se dopo quarant’anni a molte generazioni questa cosa bisogna spiegarla: quel gruppo guidato con saggezza contadina da Osvaldo Bagnoli non aveva fuoriclasse di livello mondiale negli anni in cui in Italia giocavano Maradona, Zico e Platini. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quella squadra normale che si fece leggenda

