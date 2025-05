Quattrocento richieste per l’edizione 2025 di Bottega Xnl-Fare Teatro

L'edizione 2025 di Bottega Xnl-Fare Teatro, progetto di alta formazione teatrale ideato e diretto da Paola Pedrazzini, ha raggiunto un eccezionale traguardo con 400 candidature, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da alcuni Paesi esteri. Questo successo attesta l’importanza e l'appeal di Xnl Piacenza, centro per le arti contemporanee, nel panorama formativo teatrale.

Ha registrato un vero e proprio record di candidature, ben 400 provenienti da tutta Italia e alcune anche dall'estero, l'edizione di 2025 di Bottega Xnl-FareTeatro, il progetto di alta formazione teatrale ideato e diretto da Paola Pedrazzini per Xnl Piacenza, il centro per le arti contemporanee.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

