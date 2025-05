Quattro locali celebrano la tradizione culinaria | i più piccoli con le mani in pasta

Sabato 17 maggio, Brindisi ospita la terza edizione della “Giornata della ristorazione”, promossa da Fipe-Confcommercio. Quattro locali celebreranno la tradizione culinaria, coinvolgendo i più piccoli in divertenti attività con le mani in pasta, per valorizzare l'eccellenza dell'ospitalità italiana e il fondamentale ruolo della ristorazione nell'economia e nella società.

BRINDISI - Torna la “Giornata della ristorazione”, organizzata da Fipe-Confcommercio, con la sua terza edizione che metterà in vetrina l'eccellenza dell'ospitalità italiana e il ruolo cruciale della ristorazione nel tessuto economico e sociale del Paese. Appuntamento sabato 17 maggio, con una. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Quattro locali celebrano la tradizione culinaria: i più piccoli con le mani in pasta

Se ne parla anche su altri siti

“Alessandria è ripiena!”: 38 locali celebrano ravioli, agnolotti e pasta ripiena - Scopri "Alessandria è ripiena!", l'evento che dal 2 al 4 maggio porterà ravioli, agnolotti e pasta ripiena nei menù di 37 ristoranti e locali ... 🔗ilpiccolo.net

Tra famiglia e ristorante. La tradizione di Pasqua: "I locali sono tutti pieni" - Una Pasqua e Pasquetta con ristoranti presi d’assalto, ma c’è chi, nel rispetto della tradizione ... oggi festività di Pasqua fino a domenica 4 maggio. Tutte le strutture museali saranno ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Midnight in the Universe: George Clooney torna con un film di fantascienza dopo quattro anni di assenza

Per le celebrazioni di fine anno, George Clooney ci propone il suo nuovo film, Midnight in the Universe , descritto come una "favola apocalittica".