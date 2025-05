Quattro anni di lavori | pronte le vasche dell’Olona

Giovedì 15, alle ore 11.15, si svolgerà a Canegrate il taglio del nastro per le nuove vasche di laminazione del fiume Olona. Presenzieranno il presidente della Regione Attilio Fontana, l'assessore regionale Giorgio Comazzi e i sindaci dei comuni partecipanti, tra cui Canegrate, San Vittore Olona e Parabiago. Questo importante progetto, avviato il 15, rappresenta un passo significativo per la gestione delle risorse idriche nella zona.

È tutto pronto a Canegrate per il taglio del nastro delle nuove vasche di laminazione del fiume Olona. L'appuntamento è fissato per giovedì 15 alle ore 11.15 in località Cascinette, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, dell'assessore regionale Giorgio Comazzi e dei sindaci dei comuni coinvolti, tra cui Canegrate, San Vittore Olona e Parabiago. L'opera, avviata il 15 novembre 2021, rappresenta un importante passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione e seguito da Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), è stato concepito per contenere le piene dell'Olona e prevenire il rischio di esondazioni, tutelando così i centri abitati posti a valle del corso d'acqua.L'intervento si inserisce nel contesto del Parco dei Mulini, che ha collaborato attivamente per integrare le esigenze ambientali e naturalistiche, contribuendo alla riqualificazione dell'Olona Green Way e delle aree golenali.

