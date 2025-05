Quarant' anni fa lo storico scudetto dell' Hellas Verona Mercoledì il ricordo a Montecitorio Fontana | Impresa sportiva unica

Il 12 maggio 1985 è una data indelebile nella storia del calcio italiano, in particolare per i tifosi veronesi. In quel giorno, l'Hellas Verona realizzò un sogno ambito, conquistando il suo primo scudetto. Un trionfo che non rappresenta solo un successo sportivo, ma un simbolo di coerenza, determinazione e unione del gruppo, guidato da un'allenatore carismatico. Un momento che ha segnato un'epoca e infiammato i cuori dei tifosi.

Il 12 maggio 1985 rimarrà per sempre scolpito nella memoria di tutti i tifosi veronesi, e forse pure di tutti i veri apassionati di calcio: l'HellasVerona conquistava infatti il suo primo, storicoscudetto. In un campionato dominato dalla coerenza, dalla forza del gruppo e dalla guida.

Il Verona celebra i 40 anni dallo storico Scudetto con Bagnoli: la parata degli eroi e una maglia speciale - 12 maggio 1985-11 maggio 2025: 40 anni meno un giorno dal primo, storico e finora unico Scudetto del Verona, che allora stupì tutti sotto la sapiente guida di Osvaldo.

