Quanto si guadagna in provincia di Roma comune per comune Comandano i Castelli romani

In provincia di Roma, i Guadagni comuni rivelano dinamiche molto variabili, con i Castelli Romani in evidenza. Nonostante il passare di un anno, Vallepietra si conferma il comune più povero, mentre Grottaferrata svetta come il più ricco. Chi risiede tra Frascati, Ariccia e Marino beneficia di una situazione economica privilegiata, mantenendo inalterati i rapporti di forza.

In cima e coda non è cambiato nulla dopo un anno. Il piccolo comune di Vallepietra è rimasto il più povero della provincia di Roma, quello di Grottaferrata il più ricco. In generale, chi vive tra Frascati, Ariccia e Marino può considerarsi un privilegiato visto che, anche per quest'anno, quella. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Quanto si guadagna in provincia di Roma comune per comune. Comandano i Castelli romani

