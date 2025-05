Quando si gioca Sinner-Cerundolo | orario programma tv streaming C’è una sorpresa

Martedì 13 maggio, Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, torna in campo agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Il suo avversario sarà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 17 del tabellone. Preparati a una sorpresa! Scopri come seguire il match in streaming e in TV.

Tornerà in campo già martedì 13 maggio il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, per il match valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro sarà opposto all’argentino Francisco Cerundolo, numero 17 del seeding.Al momento è noto che il match sarà il terzo di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ma si giocherà non prima delle ore 15.00. Nei 4 precedenti sono arrivate due vittorie per parte, con l’argentino che però si impose a Roma nel 2023 proprio negli ottavi di finale.Il match tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD (e non su Rai2, come nei primi turni), Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Cerundolo: orario, programma, tv, streaming. C’è una sorpresa

