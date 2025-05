Quando si gioca Paolini-Shnaider WTA Roma 2025 | programma tv streaming

Martedì 13 maggio si apriranno i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Roma, con Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, pronta a sfidare la russa Diana Shnaider, numero 13 del seeding. Scopri dove seguire il match in tv e streaming per non perdere neanche un minuto di azione sul campo!

Nella giornata di martedì 13 maggio si apriranno i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Roma: scenderà in campo la parte bassa del tabellone e dunque sarà protagonista anche la testa di serie numero 6, Jasmine Paolini, che sarà opposta alla numero 13 del seeding, la russa Diana Shnaider.Le due sono state spesso rivali in doppio, ma una volta si sono sfidate in singolare: è accaduto agli Australian Open 2024, ed a spuntarla in quell'occasione fu proprio l'azzurra. L'ordine di gioco non è stato ancora rilasciato, dunque non si conoscono al momento campo ed orario del match.Il match tra Jasmine Paolini e la russa Diana Shnaider, del torneo WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre spostate di campo! SI GIOCA! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20:13 Ci siamo, pochi minuti e le giocatrici saranno sulla Grandstand arena del Foro Italico!19:28 Pareggia i conti il danese! Rune e Comesana iniziano il loro set decisivo: poi Sara e Jasmine!18:50 Rune sotto con Comesana, 3-6! Poi Errani/Paolini!17:33 Chiude Emma Raducanu e lascia strada libera a Rune-Comesana: poi Errani/Paolini!13:50 Khachanov b. Burruchaga 6-4, 5-7, 6-1 e dunque abbiamo il rivale di Francesco PASSARO al 3° turno, è il russo: due volte semifinalista Slam. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Paolini-Ostapenko 7-5, 1-0, WTA Roma 2025 in DIRETTA: la lettone gioca un primo set spaziale, ma lo regala all’azzurra sul più bello! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE30-40 RISPOSTA VINCENTE, di dritto, Jasmine!30-30 Stavolta la risposta era un assist. Ostapenko stava per mettere fuori il dritto comodissimo, ma è restato in campo.Seconda15-30 SUPER risposta di rovescio a uscire, a metterle pressione. Difficilissimo passare di dritto muovendosi in avanti per Ostapenko, tattica perfetta!15-15 Largo il dritto dopo la battuta della lettone. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Tyra Grant-Ruzic 5-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: gran game giocato dall’azzurra per allungare di nuovo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-30 SUPER sventaglio vincente dopo la risposta profondissima di rovescio!!!0-15 NOOO! Il numero di Grant con la smorzata!5-3 Alza di dritto dopo il servizio Grant, lo scambio si allunga, l’azzurra vince un punto veramente pesante di sofferenza e con un gran recupero in corsa di rovescio in cross!A-40 PRIMA VINCENTE DA CAMPIONESSA!40-40 Come ha giocato! Rovescio dal centro dopo il servizio per nulla facile, poi coppia di dritti paurosi a tornare pari!40-A Prende il comando con il dritto Ruzic. 🔗Leggi su oasport.it

