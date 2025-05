Quando mi sento tradito la mia testa parte | minaccia la ex con una lista ' Turetta' poi chiede scusa a Gino Cecchettin

Un 19enne di Vicenza è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato l'ex fidanzata 18enne con delle forbici. La sua confessione rivela una battaglia interiore: "Quando mi sento tradito, non riesco a controllarmi". Ora, si prepara a intraprendere un percorso di cura con la psichiatra per affrontare le sue difficoltà.

"Quando mi sentotradito la mia testaparte e non riesco a controllarmi. Succede in ogni ambito della mia vita. Seguirò una cura con la mia psichiatra". Sono le parole del 19enne arrestato negli scorsi giorni a Vicenza dopo aver picchiato e minacciato con delle forbici l'ex fidanzata 18enne. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - "Quando mi sento tradito la mia testa parte": minaccia la ex con una lista 'Turetta' poi chiede scusa a Gino Cecchettin

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Padovan frena gli entusiasmi: «Inter? Sento parlare di triplete ma non so su quali basi! Il Napoli sarebbe già dovuto essere in testa» - di RedazioneIl noto giornalista Giancarlo Padovan è scettico sulla possibilità dell’Inter di vincere il triplete quest’anno: le sue paroleIntervistato da Superscommese, il giornalista Giancarlo Padovan frena gli entusiasmi dell’ambiente Inter, manifestando i suoi dubbi sulla fattibilità di un Triplete vinto dai nerazzurri in questa stagione. Questa la sua analisi sullo scudetto e sulle squadre italiane ancora in corsa per la Champions League, Europa League e Conference League. 🔗Leggi su internews24.com

"Salva mia madre o ti ammazzo": pistola alla testa del medico (ma lui non se ne accorge) - "Se non salvi mia madre ti ammazzo, dottore bastardo". Con queste parole un uomo avrebbe accolto i soccorsi del 118 arrivati nel suo appartamento nelle case popolari di corso Grosseto a Torino per rianimare la donna di 83 anni e sofferente di cuore. Ma non erano solo minacce verbali, l'uomo... 🔗Leggi su today.it

Delneri: «La mia Juve non era il peggio, mi infastidisce si parli solo una di una cosa. Futuro? Sento ancora il fuoco dentro» - Le parole di Luigi Delneri, ex allenatore della Juve, sulla sua esperienza con i bianconeri e sul futuro in panchina. I dettagli Luigi Delneri ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua carriera e dell’esperienza con la Juve. RIMPIANTI – «Questo solo perché al Porto, alla Roma e alla Juventus non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre. […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Minaccia la ex con una lista come quella di Turetta, poi chiede scusa a Gino Cecchettin: Quando mi sento tradito la mia testa parte; Braccialetto elettronico in arrivo per il 19enne che ha picchiato l'ex compagna; Minacce alla ex ineggiando Turetta, 19enne chiede scusa a Gino Cecchettin; Gino Cecchettin parla con lo stalker delle forbici: «Si è scusato e ho accettato ma deve comprendere il male che ha fatto». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ho tradito la mia amica: una notte di sesso con il suo fidanzato”. La storia vera di Luisa, 38 anni - Ci ha scritto una donna romana di 38 anni che, dal giorno in cui ha tradito la sua amica, vive col senso di colpa. “Non so come possa essere successo. 🔗repubblica.it