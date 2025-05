Quando Emanuele De Maria diceva di sentirsi molto accettato dai colleghi dell' hotel

I carabinieri del nucleo investigativo di Milano sono impegnati a ricostruire gli ultimi momenti di Emanuele De Maria, 35 anni, tragicamente deceduto dopo un salto dalle terrazze del Duomo. De Maria è sospettato di aver assassinato la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, originaria dello Sri Lanka, scomparsa venerdì. La dinamica della vicenda e le indagini in corso stanno sollevando inquietanti interrogativi sulla loro relazione e sugli eventi precedenti alla sua morte.

I carabinieri del nucleo investigativo di Milano stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Emanuele De Maria, 35 anni, morto gettandosi dalle terrazze del Duomo e fortemente sospettato di avere assassinato la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, originaria dello Sri Lanka, scomparsa venerdì e.

Milano, 10 maggio 2025 – L'aspetto professionale, il completo giacca e cravatta, l'accoglienza in inglese della clientela. Dottor Jekyll e Mister Hyde. Così appariva, pochi mesi fa, in televisione Emanuele De Maria, il trentacinquenne detenuto nel carcere di Bollate per l'omicidio di una prostituta tunisina, ricercato per aver accoltellato un collega davanti all'hotel Berna. Il giovane, napoletano d'origine, è impiegato nell'albergo come receptionist da poco meno di due anni, ammesso al lavoro esterno mentre sta scontando una pena di quindici anni per il delitto, avvenuto nel gennaio 2016.

Emanuele De Maria "meritava il permesso di lavorare fuori visto l'ottimo percorso che aveva fatto all'interno del carcere". Lo dice all'ANSA l'avvocato Daniele Tropea, legale del detenuto che lavorava in un albergo di Milano dove ha accoltellato un collega e da dove è sparita una barista trovata poi morta, forse per mano di De Maria che alla fine ieri si è ucciso gettandosi dal Duomo. "La sua posizione era stata valutata dall'area educativa del carcere di Bollate e dal magistrato di Sorveglianza di Milano - ha aggiunto Tropea - Non mi sarei mai aspettato nulla di quanto accaduto e nemmeno che ...

«A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell'Hotel Berna a Milano. Ieri De Maria, 35 anni, in carcere per l'omicidio di "Emma" Oumaima Racheb, uccisa in un ex albergo di Castel Volturno, ha accoltellato un collega 50enne, a pochi passi dal posto di lavoro ed è scappato via.

Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di C ...

«La morte di Chamila si poteva evitare». La vicenda di Emanuele De Maria, condannato per femminicidio che usciva dal carcere per andare a lavorare in hotel, fa scoppiare una ...