Quali indicazioni sul papato possiamo trarre dal passato social di Prevost

L'account X di Robert Francis Prevost è fermo al 15 aprile 2025. Quel giorno, alle 00.47, @drPrevost non sapeva ancora che sarebbe stato eletto papa e rilanciava un messaggio di un user, Rocco Palmo, che scriveva: «Mentre Trump & Bukele usano lo Studio Ovale (e qui metteva l'emoj di una faccina che ride fino alle lacrime, ndr) per l'espulsione illecita da parte dei federali di un residente statunitense un tempo salvadoregno, senza documenti, ora DC Aux + Evelio chiede: "Non vedete la sofferenza? La vostra coscienza non è turbata? Come potete rimanere in silenzio?"». Il post riportato da Prevost ha raccolto oltre 3,5 milioni di visualizzazioni, 12 mila "mi piace" ed è stato rilanciato da 3 mila persone.

