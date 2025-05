Putin e la Banda Bassotti

Nel contesto del vertice di Kiev, l'assenza della Meloni ha sollevato interrogativi sulle sue strategie politiche. Con leader come Macron, Starmer, Mertz e Tusk in prima linea, la premier italiana sembra voler mantenere una propria posizione, ma rischia di rimanere isolata all'interno dell'Europa. Analizziamo le implicazioni di queste dinamiche e il ruolo di Putin nel contesto attuale.

Sabato al vertice di Kiev con Macron, Starmer, Mertz e Tusk, non è andata la Meloni che si è collegata da Roma. Per me vuole fare la furba, ma resterà isolata in Europa.Irma Pirainovia emailGentile lettrice, Meloni non fa la furba, è furba. Ricorda l’inchiesta di Politico secondo cui era la capa più potente d’Europa? Pochi lessero l’articolo: diceva che è “potente” non per merito suo ma per demerito degli altri capetti, di infima statura. Non è andata a Kiev per non irritare Trump. Ma tra essere furbi ed essere capaci c’è molta differenza. Dal vertice di Kiev è scaturita la solita richiesta di 30 giorni di tregua, un’astuzia per intralciare la pace e continuare la guerra: la tregua sfavorisce i russi, che dovrebbero fermare l’avanzata, e agevola l’Ucraina, che avrebbe modo di riposizionarsi e rifornire gli arsenali. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

